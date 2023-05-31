Следователю сломали челюсть: в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию

31 мая 2023 года в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию о том, что в Федоровском районе в здании прокуратуры следователю районной полиции сломали челюсть, после чего последний был доставлен в больницу, сообщает zakon.kz.

Информация, в которой говорилось, что сотрудник районной прокуратуры избил следователя районного отдела полиции, его госпитализировали со сломанной челюстью и сотрясением мозга, была опубликована 29 мая в Telegram-канале egovpress.

«По указанному факту прокуратурой области совместно с Управлением собственной безопасности Департамента полиции области 29 мая 2023 года начато служебное расследование. В ходе проводимой проверки сотрудники прокуратуры Федоровского района и районного отдела полиции, в том числе сам дознаватель и его супруга, отрицают факт происшествия, опубликованного в газете и в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области

В надзорном органе уточнили, что сотрудник районного отдела полиции с 25 мая находится на стационарном лечении в районной больнице по хроническому заболеванию.

«Получение телесных повреждений в виде сломанной челюсти не нашло подтверждения», сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

Как отметили в свою очередь в областном департаменте полиции, информация, опубликованная в СМИ о том, что сотрудник полиции Федоровского района получил телесные повреждения в здании прокуратуры, зарегистрирована.

«В порядке ст. 186 УПК РК материал передан по подследственности в областную прокуратуру. В то же время Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области проводится служебное расследование для проверки данной информации», — отметила пресс-служба ДП Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.