Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 августа 2025 года
Погоду большей части страны в ближайшие трое суток будут определять атмосферные фронты, с которыми в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал. В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. В ночные и утренние часы по Казахстану прогнозируются туманы.
Резких изменений и колебаний в температурном фоне не ожидаются, однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки до 1-3 градусов.
