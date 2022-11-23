Следы без обуви. Подробности обнаружения тела пропавшего парня сообщили в полиции области

Напомним, 26-летний житель Рудного, уроженец села Айет Костанайской области, перестал выходить на связь с матерью 16 ноября. Женщина обратилась в полицию с просьбой о помощи в поисках сына.

Мужчина постоянно проживал в Рудном на съемной квартире, работал на одном из предприятий АО ССГПО, ранее не пропадал, регулярно связывался с матерью. Как выяснилось, из Рудного он уехал на машине. Полиция начала поиски, к которым подключились и добровольцы. Они продлились 6 дней.

«22 ноября, полицейскими, в ходе проведения поисковых мероприятий, на территории района Беимбета Майлина, на расстоянии 15 километров от посёлка Айет, обнаружен в поле труп безвести пропавшего ранее. В настоящее время в рамках досудебного расследования назначены все необходимые следственные действия», — сообщил начальник отдела розыска УКП ДП Костанайской области Тлеуберды Нурахметов.

В том числе назначенная судебно-медицинская экспертиза, должна установить и причину смерти молодого мужчины. Пока, полицейские говорят, что при обнаружении тела признаки насильственных действий в отношении этого человека, увидены не были. Напомним, днем ранее, возле железнодорожных путей, в десяти километрах от ближайшего населенного пункта, была обнаружена машина, на которой мужчина уехал из Рудного.

«Машина была обнаружена недалеко от станции Тобол. Далее мы установили следы, без обуви, и, по следам добрались до того места, где обнаружили его труп. Примерно расстояние километров 8-9», — сообщил начальник отдела.

Что заставило человека выехать в степь и потом покинуть автомобиль, выяснит следствие. Напомним, в начале месяца в регионе разыскивалась 26-летняя жительница села Босколь Карабалыкского района. 3 ноября в полицию обратилась ее мать, которая сообщила, что вечером дочь ушла с работы, из отделения «Казпочты», и больше на связь не выходила. И 9 ноября волонтеры поискового отряда «Регион 10» сообщили, что около 15:00 сотрудники полиции в степи обнаружили тело безвести пропавшей девушки. Экспертиза, которая должна установить причину её смерти, также была назначена. Результаты её пока не известны.

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