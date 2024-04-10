«Следы от верёвок и удушья». Ассистентка Салтанат Нукеновой рассказала о её жизни с Бишимбаевым

Личная ассистентка Салтанат Нукеновой по астрологии рассказала, что видела на ней синяки, следы удушья и верёвок, сообщает informburo.kz

Во время судебного заседания помощница Анара Тасова уточнила, что работала с Салтанат Нукеновой в течение трёх лет. По её словам, Салтанат Нукенова планировала несколько раз разорвать отношения с Куандыком Бишимбаевым, в том числе когда находилась в Шымкенте.

«5 июля я просыпаюсь примерно к 8.00 и вижу пропущенные звонки от 4.00. Она отправила мне фото и написала, куда может приехать с чемоданом, какие кафе открыты с утра. Я запереживала, думаю, что случилось. Потом позвонила ей, и она написала, чтобы я забрала её к 17.40. Она сказала, что у неё в это время рейс», – сказала Анара Тасова.

Девушка приехала к этому времени домой к Бишимбаеву, к ней вышла Нукенова, но без чемодана. Ассистентка заметила, что Нукенова была очень расстроена.

«У неё был такой опустошённый взгляд. И далее я сажусь в такси, она села вперёд, и я поворачиваю голову к Салтанат, вижу, что у неё с левой стороны были следы от удушья, следы от верёвок, и у неё вся левая сторона была в синяках. Вот. И получается, что сразу я подумала о плохом», – добавила Анара Тасова.

Помощница подчеркнула, что ей хотелось плакать от вида Салтанат Нукеновой. Позже в кафе Салтанат Нукенова рассказала ассистентке, что Куандык Бишимбаев – тиран, постоянно рядом с ней и не разрешает общаться с сёстрами и подругами.

Видя следы побоев на теле Салтанат Нукеновой, девушка предложила ей уехать. Однако ей позвонил Куандык Бишимбаев, тогда девушка собралась за минуту и уехала.

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