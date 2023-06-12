Слетели с дороги. Два человека погибли в ДТП в Костанайской области

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
«По факту ДТП, произошедшего 10 июня недалеко от поселка Жамбыл, Костанайского района ДП Костанайской области сообщает, что 30-летний водитель не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомашины», — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП, водитель и один из пассажиров погибли. Второй пассажир госпитализирован в больницу с различными травмами.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.