Слетели с дороги. Два человека погибли в ДТП в Костанайской области

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«По факту ДТП, произошедшего 10 июня недалеко от поселка Жамбыл, Костанайского района ДП Костанайской области сообщает, что 30-летний водитель не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомашины», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП, водитель и один из пассажиров погибли. Второй пассажир госпитализирован в больницу с различными травмами.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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