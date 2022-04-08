Слезы радости. Замначальника следственного управления ДП Костанайской области судом оправдана

Под арестом в следственном изоляторе полковник полиции Айгуль Маманова находилась с мая 2021 года. Согласно материалам дела, которое начали сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции, её обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Она собирала деньги с сотрудников следственного управления, замначальника которого и являлась, и от заместителей начальников райотделов полиции по следствию. Средства, как сказано в обвинении, шли на так называемые имиджевые мероприятия, например, на поощрения лучших сотрудников, на похороны полицейских, а также на подарки ветеранам. Собранные деньги переводились также в МВД. Суд над Мамановой начался еще в январе этого года. Была допрошена масса свидетелей. Большинство — полицейские, которые сдавали деньги, а так же те, кому средства передавались, — пенсионеры МВД, родственники погибших сотрудников. В своем, так называемом «последнем слове» на процессе, Маманова сообщила суду, что в её действиях не было никакого злого умысла, что она никак не обогатилась.

Обвинение, учитывая положительную характеристику подсудимой, попросило назначить её наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, лишить специального звания полковник полиции, и права занимать должности на госслужбе. Однако суд вынес другое решение.

«Маманову Айгуль Азаматовну признать невиновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 362 часть 4 пункт 3 УК РК, и оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения»,-сказал судья Еримхан Кадырбаев.

Суд отменил арест Мамановой, и она была освобождена из под стражи в зале суда.

«Признать за оправданной Мамановой Айгуль право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Принять отказы потерпевших от гражданских исков, прекратить производство по ним», — сказал судья.

Процессуальные издержки, затраченные на ведение следствия и суда, в данном случае приняты на счет государства.

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