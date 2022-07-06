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Слияние двух казахстанских банков обсудят в августе

Решение о слиянии Банка ЦентрКредит и Eco Center Bank (ранее — Альфа-Банк Казахстан) примут в августе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В Eco Center Bank (ранее — Альфа-Банк Казахстан) уведомили биржу о том, что 3 августа пройдет общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит» и АО Eco Center Bank.

На повестке собрания акционеров двух банков стоит:

  • определение состава и срока полномочий счетной комиссии общего собрания акционеров банков;
  • добровольная реорганизация БЦК и Eco Center Bank в форме присоединения;
  • утверждение договора о присоединении Eco Center Bank к БЦК.
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