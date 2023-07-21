Сломал ключицу. Воспитателю ясли-сада в Костанае вынесен приговор

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении воспитателя «Ясли-сада №61 отдела образования акимата Костаная Д. за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, что повлекло по неосторожности причинение малолетнему средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошёл 28 июня 2022 года.

«Воспитатель в игровом зале группы «Көбелек» сделала замечание малолетнему воспитаннику М., который сидел на стуле спиной к воспитателю, но он её не послушал. Воспитатель схватила спинку стула, на котором сидел ребенок, и резким движением потянула его к себе, в результате чего последний упал со стула и получил телесное повреждение в виде закрытого перелома левой ключицы», — сообщает облсуд.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимой в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Потерпевший – отец ребенка в полном объеме поддержал позицию государственного обвинителя. Подсудимая вину признала и раскаялась.

Судом назначено Д. наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 1 год, с установлением на весь срок наказания пробационного контроля и возложением обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 44 УК.

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