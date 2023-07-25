Словно под гипнозом. Ещё одна пенсионерка в Костанае лишилась денег

Дочка попала в аварию. Такую новость узнала 80-летняя женщина, ответив на звонок домашнего телефона. Сначала сама дочка сообщила что стала виновницей ДТП, а потом и человек, представившийся следователем, рассказал жительнице Костаная, что есть пострадавший ребенок.

На лечение и помощь пострадавшей, да и самой дочки, срочно нужны деньги, если быть точнее восемь миллионов тенге.

«Сказали возьмите пакетик, в пакетик положите какие у вас есть деньги, есть ли у вас купюры европейские, рубли, доллары и так далее, какими размерами деньги. Положите это все, заверните в пакетик, в полотенечко заверните и положите на самый низ пакета. Наволочку, халат, тапочки в пакет сложите и вот приедет курьер через него передадите», — рассказала внучка пострадавшей.

В итоге, словно под гипнозом, пенсионерка собрала деньги и в течении двух часов продолжала общаться по телефону с мошенниками, которые просили ее не отключаться, пока не приехал курьер. Итог — полтора миллиона оказались в руках мошенников. Таких случаев в нашем городе уже немало. Жертвы обмана, после случившегося , корят себя за доверчивость. Психологи рекомендуют не заниматься актами самобичевания, а обращаться за помощью к специалистам.

«Нужно пользоваться теми советами, которые мы даем — это принять уже то, что есть. Принять, как урок пройденный. Все-таки — это не смертельно. Самое дорогое, что у нас есть — это жизнь. Есть крыша над головой. У пенсионеров есть ежемесячные поступления. Конечно, жалко, обидно, но что делать. Поэтому я бы советовала работу со специалистом, потому что на самостоятельную обработку этого случая уйдет очень много времени, и не факт, что человек из этого сможет выбраться», — сообщила директор регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена Петренко.

Изобретательности и фантазии современных Остапов Бендеров можно позавидовать. Однако попадаться на их удочку вряд ли кому-то хочется. Как же себя вести, если звонок подобного рода раздастся и в вашей квартире и есть ли шанс не позволить себя обмануть.

«Самый первый метод — это положить трубку. Не доводить себя до состояния высокой тревожности. Положить трубку, если действительно что-то где-то как-то, найдут, придут, но это будет уже совсем другой разговор и вряд ли это вероятно», — говорит Елена Петренко.

Также Елена Петренко рекомендует всем костанайцам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками, рассказать им о возможной опасности и находчивости телефонных и интернет -мошенников. А также проработать простой алгоритм действий в случае звонков с тревожным сообщением.

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