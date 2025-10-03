и: полицейские Костаная уберегли пенсионерку от потери 3,3 миллиона тенге

71-летняя жительница Костаная едва не отдала мошенникам все свои сбережения. Её убедили, что она замешана в деле о терроризме, и заставили снять деньги с депозита.

Все началось с сообщения в WhatsApp. Некий «юрист» представился сотрудником её организации и сообщил, что на женщину оформили виртуальную карту с 3 млн тенге. Деньги якобы ушли человеку, находящемуся в розыске, и теперь она сама под подозрением.

Женщину запугали и убедили, что её счета нужно срочно «спасти». Она пошла в банк, сняла 3,8 млн тенге и отправила фото чеков лжеспециалисту. После этого ей дали инструкции перевести деньги на «безопасные» счета.

В одном из ТРЦ города она начала переводить деньги через терминал. Успела отправить 500 тысяч, пока её не заметил сотрудник «Технодома». Он увидел, что пожилая женщина пополняет счета и одновременно говорит с кем-то по телефону, попытался вмешаться, но та только отмахивалась и просила не мешать. К счастью, работник не остался равнодушным — он сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники по противодействию киберпреступности приехали оперативно и перехватили пенсионерку в такси — мошенники уже пытались увезти её в другое место. Женщина всё ещё находилась под влиянием звонящего, не верила полицейским и продолжала выполнять команды аферистов.

Прохожие тоже подключились — пытались уговорить её прервать разговор. Женщина, по словам очевидцев, вела себя так, будто была под гипнозом.

Лишь спустя полчаса её удалось убедить, что она стала жертвой обмана.

«Они говорили так уверенно, что я даже не проверила, есть ли такой юрист в нашей организации», — рассказала она позже.

Благодаря неравнодушию очевидцев и действиям полиции, удалось спасти 3,3 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет причастных.

Важно: если вам звонят и говорят, что ваши деньги в опасности — не паникуйте, не переводите деньги и не сообщайте данные. Прервите разговор и обратитесь в полицию или бан

