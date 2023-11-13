Словно загипнотизировали. Взволнованный мужчина привлёк внимание полицейских

56-летний мужчина уже оформил кредит в банке и собирался переводить деньги злоумышленникам, но его вовремя заметили сотрудники полиции.

6 ноября в одном из магазинов, заметили мужчину, который суетился возле терминала. Действия показались странными и мы подошли узнать, в чем дело. Выяснилось, что гражданин собирался переводить 1 миллион тенге, неизвестным лицам. Во время беседы мы поняли , что мужчина хотел перевести деньги мошенникам,- рассказал участковый инспектор полиции Ерлан Абдульманов

Доверившись злоумышленникам, взволнованный рудничанин оформил кредит в банке и уже собирался перечислить на счет мошенников.

Участковый также отметил, что пока они выясняли причину такого поведения, мошенники не переставали звонить.

В итоге, полицейские убедили мужчину что это обман, а также заблокировали входящие номера. Они проводили мужчину обратно в банк , где он погасил кредит.

Со слов самого жителя, его словно загипнотизировали. Ему вечером 5 ноября позвонил сотрудник банка, сказал что на его имя пытаются оформить кредит, и для решения проблемы нужна определенная сумма средств. Он поехал в банк, оформил кредит и уже хотел переводить деньги злоумышленникам , но его вовремя заметили полицейские.

Он выразил слова благодарности полицейским.

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