Слово «оралман» заменят на «қандас» в Казахстане

На пленарном заседании сената парламента депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам регулирования миграционных процессов», передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, ранее глава государства высказал свою позицию и дал поручение поменять термин «оралман» на «қандас» (соплеменник).

Поэтому в данном законопроекте эта норма оговаривается и если закон будет принят, в будущем понятие «оралман» будет заменено на слово «қандас», — пояснил он.

В целом, поправками предполагается создать благоприятные условия для переселенцев и этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан.

Так, согласно действующему законодательству, этнические казахи для получения статуса оралмана должны подтвердить факт своего проживания на территории иностранного государства до приобретения независимости Казахстаном. Однако на практике этнические казахи, родившиеся после 1991 года, не могут предоставить такие документы. В связи с этим главным критерием для присвоения статуса оралмана будет факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве РК, — сказал глава ведомства.

Законодательно предложено закрепить право этнических репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства. Кроме того, в целях предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам.

Реформировать предлагается и систему внешней трудовой миграции, с тем, чтобы она стала ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата.

В целях создания благоприятных условий для инвесторов предусматривается распространение действия разрешений на привлечение иностранной рабочей силы на другие административно-территориальные единицы. При этом работодатель должен оплатить налоговый сбор в бюджет каждого региона, указанного в разрешении, а также иметь договор на выполнение работ и оказание услуг в соответствующих регионах. Законопроект также предусматривает расширение возможностей для высококвалифицированных иностранных работников самостоятельно трудоустроиться в приоритетных секторах экономики на основании справки о квалификации, предлагается передать данную компетенцию от министерства на уровень местных исполнительных органов, — отметил Нурымбетов.

Наряду с этим предложено приравнять трудовых иммигрантов к сезонным работникам, согласно действующему порядку привлечения иностранной рабочей силы, при уплате налогового сбора в размере 8 МРП в месяц. Министр добавил, что эта норма предлагается «в связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе». При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены.

Усилятся нормы законодательства в противодействии нелегальной миграции. Так, предложено внедрить государственную пошлину в размере 4 МРП за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев. В национальное законодательство будут имплементированы международные положения по реадмиссии. Также предложено внести дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на ПМЖ, имеющих задолженность по исполнительному производству.

Нескольким категориям лиц предложено упростить порядок оформления гражданства. Так, на этнических казахов, лиц без гражданства, лиц с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщин, подпадающих под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины, предложено не распространять законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение одного года и наличию административных нарушений.

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