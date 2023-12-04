«Слово пацана». Обращение начальника полиции к казахстанским родителям

В инстаграм-аккаунте начальник полиции Карасайского района Алматинской области Ельзат Канатулы разместил пост о нашумевшем сериале «Слово пацана».

Как считает полицейский, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» пропагандирует криминальную романтику в подростковой и школьной среде, содержит множество сцен насилия, употребления алкоголя, пошлости и нарушения закона.

«При этом по сюжету в центре внимания – школьники. И именно подростки, по всей видимости, и являются главной целевой аудиторией фильма, даже упомянутая вынужденная маркировка «18+» вряд ли имеет значение: тем больше усилий приложат дети для доступа к запретному. Управление полиции Карасайского района призывает родителей и педагогов школьных учреждений после просмотра держать под контролем детское внимание и основываться на том что «фильм наполнен высокой моралью в связи с плохим концом нехороших бандитов в финале, как в “Бригаде” или “Бумере”». Необходимо максимально приложить усилия на предотвращение роста преступности среди молодежи. Многие ребята под воздействием этого кино захотят походить на героев из сериала, и каков результат – исковерканные судьбы молодёжи». Мы вместе должны не дать подросткам поломать им жизни. Чтоб не видеть матерей возле тюрем с сумками клетчатыми. Необходимо на мир смотреть по-другому. Потому, что — драки, алкоголь, группировки — это не круто. Никакой романтики в этом нет, никакой красоты, героизма. В этом есть кровь, пот, страдания и проклятия». Мы в ответе за молодежь. Если сегодня мы будем «преступно» бездействовать, завтра мы получим «потерянное поколение», а ведь будущее нашей страны неразрывно связано с тем, какое молодое поколение мы с Вами воспитаем», — говорится в посте-обращении полицейского.

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