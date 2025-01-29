Жилье может стать менее доступным для казахстанцев. Такой прогноз LS озвучил эксперт рынка недвижимости Александр Пак.

По мнению собеседника LS, 2025 год может стать тяжелым для отрасли. Восстановление рынка, которое началось в 2024 году, может остановиться. По данным Бюро нацстатистики, в 2024 году ежемесячно совершалось от 31 до 50 тыс. сделок купли-продажи против 24-38 тыс. сделок в 2023 году.

Пак пояснил, что давление оказывают сразу несколько факторов: повышение курса доллара и геополитическая неопределенность, включая риски на нефтяном рынке.

«Если повысят еще и НДС до 20%, это серьезно скажется на покупательской активности. Вырастут цены на услуги, товары народного потребления и т.д. Уровень жизни упадет, и всем будет уже не до недвижимости», – пояснил он.

Пак напомнил, что сейчас значительная доля расходов казахстанцев приходится на продукты. Помимо этого, по словам эксперта, в стране почти на 30% подорожали комуслуги. В таких условиях без наличия доступных массовых ипотечных продуктов рынок жилья ожидает стагнация.

Вместе с тем риелтор отметил, что резкого роста цен на квартиры не будет, так как в отсутствие высокого спроса бизнес будет искать другие выходы для реализации недвижимости. Это могут быть скидки и специальные предложения.

«Когда доллар подорожал на 5-12%, а собственники подняли цены на 30%, от этого было мало толку – сделок купли-продажи больше не стало. Не стоит забывать и тот факт, что цена на квартиры на сайте отличается от стоимости при продаже. Если за квартиру просили 14 млн тенге, то у нотариуса сделка могла состояться по 12 млн тенге. Это все нужно учитывать. Поэтому застройщик будет идти навстречу покупателю, чтобы сохранить клиентов. В абсолютных цифрах роста цен на 10-20% не будет. Тем не менее стоимость жилья в этом году с учетом увеличения курса доллара и других факторов может измениться в пределах 5-7%. Это тот уровень, который в текущих условиях сможет позволить рынок, чтобы не замереть», – заключил Пак.

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