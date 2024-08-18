Сложнейшую операцию на сосудах головного мозга провели костанайские нейрохирурги

Врачи называют её уникальной из-за «ювелирности» работы, которую пришлось проделать. Ведь диаметр сосудов всего 1-2 мм. Поэтому операцию специалисты делали, используя микроскоп, и длилась она шесть часов. Пациенткой оказалась женщина, которая уже дважды перенесла инсульт.

Светлана Грачева все еще отходит от сложнейшей операции. Женщине 53 года, она приехала из Житикары. Там она работает на предприятии машинистом. За плечами у нее два перенесенных инсульта. За консультацией она приехала в областной центр к нейрохирургу, который на снимках увидел окклюзию, то есть закупорку сонной артерии. Чтобы избежать очередного инсульта, нужна операция, — сообщил ей врач.

«Первый раз приехала на консультацию к нашему дорогому врачу, и у меня после него не было сомнений идти оперировать голову или нет. Я сразу согласилась, увидела в нем профессионализм, видно, что это доктор от бога прям. Страхи были, не так конечно, чтобы страшно было совсем. У меня еще было от безысходности. Третий инсульт я бы не перенесла вообще», — говорит пациентка Светлана Грачева.

Оперировал женщину нейрохирург Анатолий Дуйсембин. Операцию он назвал сложной потому, что она требует осторожности, внимательности и выносливости. Длилась она шесть часов. Техника не новая, такие операции в областной больнице делают, но не часто.

«Уникальность этой операции заключается в том, что диаметр сосудов головного мозга очень маленький, около 1-2 мм. Эта операция проводится под микроскопом, длительная скрупулёзная работа, деление артерий, и потом сшивание между собой. Примерно на участке 1-2 мм, мы наложили 12 швов», — рассказал врач-нейрохирург Анатолий Дуйсембин.

Благодаря этой операции, врачи восстановили кровообращение головного мозга пациентке. Проводят такие хирургические вмешательства бесплатно, в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

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