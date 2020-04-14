«Сложности никакой не было» — житель Костанайской области о получении выплаты 42500

Предпринимателю Виктору Яценко из-за режима ЧП пришлось приостановить свой бизнес. Виктор занимался пассажирскими перевозками из Федоровского района в Костанай.

Мужчина подал заявление на выплату из ГФСС в размере минимальной заработной платы — 42 500 тенге.

«Сложности никакой в подаче заявления не было. 1 апреля я обратился в социальную защиту Федоровского района, заполнил два бланка и буквально на следующий день пришло извещение о том, что я имею право на «Соц. выплату из ГФСС на период ЧП», номер счета у меня был. На следующий день начислена выплата»,- говорит Виктор Яценко.

Виктор считает, что такая помощь — это весомая поддержка от государства.

«В такой период я лишился заработка, люди перестали ездить в Костанай. Благодарю государство за материальную помощь»,- сказал Виктор Яценко.

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