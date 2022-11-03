Сложные метеоусловия. О погоде 4 ноября в Костанае и области

Фото alau.kz/Н.Луговской
На большей части области осадки, днем на севере области сильные — дождь, снег, гололед.
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На севере, западе, востоке области ожидается туман, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9-14, на севере, востоке, юге 15-20, порывы 25 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 2 тепла, днем 1 мороза-4 тепла.
В Костанае будет облачно. Ожидаются осадки — дождь, снег, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.
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