Случаи возгораний сена участились в Костанайской области

Пожары по причине возгорания сена — проблема, с которой ежегодно сталкиваются жители сельских районов Костанайской области. Заготовленное на зиму с большим трудом солома, сено и сенаж в считанные минуты уничтожается огнём. Вот и в этом году с наступлением осени участились случаи возгорания сена

Только с сентября по октябрь более 20-ти выездов совершили пожарные подразделения Аулиекольского, Мендыкаринского, Костанайского, Федоровского и других районов, чтобы усмирить огонь на сеновалах в частных подворьях или на сенокосных угодьях сельхозпредприятий.

К примеру, в эти минувшие выходные 3 октября в селе Пешковка, Федоровского района во дворе жилого дома горело 6 тонн сена в рулонах и 2 тонны соломы, на площади 20 квадратных метров.

Горящие сеновалы причиняют ущерб не только их владельцам, но и создают серьезную угрозу проживающим рядом соседям. Или еще того хуже, когда из-за природного пожара при сильном степном ветре, огонь распространяется на сенокосные угодья.

Так случилось 6 октября в Амангельдинском районе на территории Байгабульского сельского округа, в 4 км от села Жетыбай. Загорелась сухая трава с переходом на скошенное сено двух соседних крестьянских хозяйств, примерно 300 тонн. Общая площадь пожара составило 400 Га. На тушение огня пожарными было потрачено более двух часов упорного труда. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Чтобы исключить возможность загорания грубых кормов и перехода огня на жилые дома, надворные постройки, необходимо помнить, что сено, солома и иные корма являются чрезвычайно легко воспламеняемыми и пожароопасными материалами. Поэтому с наступлением холодов сено необходимо складировать в наиболее удаленных от жилых домов и дорог, хозяйственных построек и местах.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности складирование грубых кормов на усадебных участках жилых домов выполняется на расстоянии не менее 15 метров до зданий и надворных построек. При невозможности складирования грубых кормов на указанном расстоянии, при условии обеспечения места складирования дополнительной емкостью с водой не менее 500 литров, расстояния сокращаются до 5 метров.

Не допускается: сено и грубые корма складировать на крышах сараев и других хозяйственных строениях; складировать под линиями электропередачи; складировать на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка; размещать стога, копны, скирды грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков.

Ни в коем случае нельзя допускать курение в местах их складирования. Не оставляйте детей без присмотра и приложите все усилия, чтобы они усвоили основные правила пожарной безопасности — ни в коем случае не играли со спичками. Помните, вырастить богатый урожай очень важно, но еще важнее сохранить его.

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