Слухи о новом локдауне в Казахстане с 1 сентября опровергли санврачи

tj.sputniknews.ru
Комментарии по данному вопросу дали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Фактчекеры сообщили, что в Сети стали распространяться слухи о том, что с 1 сентября 2022 года в Казахстане начнется новая волна пандемии и будет объявлен новый локдаун. Авторы портала StopFake.kz, передает nur.kz
Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев отметил, что в Казахстане наблюдается спад заболеваемости КВИ, то есть ситуация в этой области стабильная.
«Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит», – отметил он.
Напомним, за минувшие сутки, 11 августа, в Казахстане коронавирус выявили еще у 1643 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: