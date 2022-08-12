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Слухи о новом локдауне в Казахстане с 1 сентября опровергли санврачи

tj.sputniknews.ru

Комментарии по данному вопросу дали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Фактчекеры сообщили, что в Сети стали распространяться слухи о том, что с 1 сентября 2022 года в Казахстане начнется новая волна пандемии и будет объявлен новый локдаун. Авторы портала StopFake.kz, передает nur.kz

Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев отметил, что в Казахстане наблюдается спад заболеваемости КВИ, то есть ситуация в этой области стабильная.

«Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит», – отметил он.

Напомним, за минувшие сутки, 11 августа, в Казахстане коронавирус выявили еще у 1643 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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