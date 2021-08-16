Слухи о принятии 70 тысяч граждан Афганистана Казахстаном распространяют в Сети

Фейковую информацию, что в Казахстан прибудут 70 тысяч граждан Афганистана, распространяют в Сети. Первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента, еще 1500 прилетят в ближайшие дни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В Министерстве иностранных дел РК опровергли информацию о прибытии беженцев из Афганистана и размещении их в Шымкенте и Туркестанской области.

На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности, — заверили в пресс-службе ведомства.

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