Слушания о переименовании улиц пройдут в Костанае

В Костанае пройдут общественные слушания.

Костанайский городской маслихат проводит общественные слушания с повесткой дня «Учет мнения населения по следующим вопросам:

1. О переименовании улицы Уральская в улицу Шақшақ Жәнібек батыр;

2. О переименовании улицы Дзержинского в улицу Сағадат Нұрмағанбетов;

3. О переименовании улицы Урицкого в улицу Самата Бакирова;

4. О переименовании улицы Железнодорожной в улицу Бертрана Рубинштейна;

5. О присвоении наименования парку, расположенному вдоль улицы Гашека наименования «Ұлы Дала».

Слушания состоятся 21 июня в 11.00 по адресу улица Ы.Алтынсарина, 109, (Школа детского творчества).

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