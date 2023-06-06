Слушания о переименовании улиц пройдут в Костанае

В Костанае пройдут общественные слушания.
Костанайский городской маслихат проводит общественные слушания с повесткой дня «Учет мнения населения по следующим вопросам:
1. О переименовании улицы Уральская в улицу Шақшақ Жәнібек батыр;
2. О переименовании улицы Дзержинского в улицу Сағадат Нұрмағанбетов;
3. О переименовании улицы Урицкого в улицу Самата Бакирова;
4. О переименовании улицы Железнодорожной в улицу Бертрана Рубинштейна;
5. О присвоении наименования парку, расположенному вдоль улицы Гашека наименования «Ұлы Дала».
Слушания состоятся 21 июня в 11.00 по адресу улица Ы.Алтынсарина, 109, (Школа детского творчества).