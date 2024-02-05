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Служба 112 предупредила костанайцев

Фотография для новости Служба 112 предупредила костанайцев

Фото взято с сайта don24.ru

Ночью в Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, гололед.

Днем на северо-западе, юге области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5, на юго-востоке области 8 мороза, днем 2 мороза-3
тепла.

В Костанае будет облачно, осадки, преимущественно снег,, метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.

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