Служба 112 предупредила костанайцев

Фото взято с сайта don24.ru
Ночью в Костанайской области ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, гололед.
Днем на северо-западе, юге области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5, на юго-востоке области 8 мороза, днем 2 мороза-3
тепла.
В Костанае будет облачно, осадки, преимущественно снег,, метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 тепла.