Служба 112 предупредила о сильной жаре костанайцев

На западе, севере области кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23, днем 32-37, на юге области 40 тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха

ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

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