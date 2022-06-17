Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

/puls-goroda.ru
Сообщение с предупреждением разослала через SMS-сообщения служба «112».
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Сильная жара ожидается в Костанайской области
Читайте также: Два циклона объединятся. Чего ждать от погоды с 18-20 июня
«18 июня в регионе ожидается температура +36 градусов», — сказано в сообщении.
Днем 18 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза.
В Костанае будет переменная облачность и погода без осадков. Температура ночью +14+16, днём +31+33 градусов.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: