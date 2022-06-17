Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

Сообщение с предупреждением разослала через SMS-сообщения служба «112».

Сильная жара ожидается в Костанайской области

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«18 июня в регионе ожидается температура +36 градусов», — сказано в сообщении.

Днем 18 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза.

В Костанае будет переменная облачность и погода без осадков. Температура ночью +14+16, днём +31+33 градусов.

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