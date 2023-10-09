Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.

10 октября ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются сильные осадки — дождь, снег.

Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части 15-20, на востоке области порывы 23 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанае 10 октября ночью и утром ожидаются сильные осадки — дождь, снег.

Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

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