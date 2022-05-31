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Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

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Сообщение рассылает служба спасения «112». 

Ночью на востоке области ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, днем на востоке области 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 3-8, на юге области 11 тепла, на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 15-20, на юге области 23 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла

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