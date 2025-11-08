USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

Служба 112 предупреждает костанайцев

Фото взято с сайта rybak-kamchatky.ru

По данным синоптиков «Казгидромета», в воскресенье, 9 ноября, в Костанайской области ожидается неустойчивая погода: осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и низовая метель .

  • Ветер: порывы 15–20 м/с, на севере, востоке и юге области местами до 23 м/с.
  • Температура ночью: −2…+3 °C, местами понижение до −7 °C.

Службы предупреждают о сложностях на дорогах из-за скользкого покрытия и ухудшения видимости. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, отказаться от резких манёвров, заранее переобуть автомобиль в зимние шины; пешеходам — быть осторожнее на гололёде и использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток.



