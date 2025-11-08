По данным синоптиков «Казгидромета», в воскресенье, 9 ноября, в Костанайской области ожидается неустойчивая погода: осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и низовая метель .
- Ветер: порывы 15–20 м/с, на севере, востоке и юге области местами до 23 м/с.
- Температура ночью: −2…+3 °C, местами понижение до −7 °C.
Службы предупреждают о сложностях на дорогах из-за скользкого покрытия и ухудшения видимости. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, отказаться от резких манёвров, заранее переобуть автомобиль в зимние шины; пешеходам — быть осторожнее на гололёде и использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток.
