Служба 112 предупреждает. Ветер до 30 метров в секунду, метель, дождь прогнозируют в регионе

Фото alau.kz
Ночью снег, днем осадки на западе области сильные (дождь, снег). На западе, севере области низовая метель.
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На западе, юге области туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 9-14,
на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5, на западе области 8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на западе области 6 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, снег. Ветер южный, юго-западный 9-14, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем около 0 градусов.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау прогноз погоды
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