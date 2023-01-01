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Служба 112 распространила сообщение для жителей Костаная и области

2 января в Костанайской области ожидается снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 2 января на западе, юге области временами 30 м/с и более, гололед. На востоке области туман.

В Костанае 2 января ожидается метель. Ветер южный порывы 15-20 м/с.

Ночью температура -16 градусов, днём -5.

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