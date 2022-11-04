Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

В северной половине области снег, низовая метель, гололед. На западе области туман.
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Ветер западный, северо-западный 9-14, на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.
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Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, на западе области 7 мороза, днем 3 мороза-2
тепла.
В Костанае будет облачно, ночью и утром снег, гололед. Ветер западный, северо-западный 9-14,
порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза.
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