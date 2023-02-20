Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

Ночью на большей части области снег, днем осадки (преимущественно снег), на севере области сильный снег.

Служба 112 распространила штормовое предупреждение. На севере, востоке, западе области низовая метель, туман. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный 9-14, на севере, востоке, западе области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на севере области 15-20 мороза, днем 0-5, на юге области 3 тепла.

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В Костанае будет облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 18-20, днем 1-3 мороза.

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