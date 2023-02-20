Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

Ночью на большей части области снег, днем осадки (преимущественно снег), на севере области сильный снег.
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Служба 112 распространила штормовое предупреждение. На севере, востоке, западе области низовая метель, туман. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный 9-14, на севере, востоке, западе области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на севере области 15-20 мороза, днем 0-5, на юге области 3 тепла.
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В Костанае будет облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 18-20, днем 1-3 мороза.