Служба 112 рассылает сообщение для жителей Костанайской области

На большей части Костанайской области осадки (снег, дождь), на севере, востоке области сильный снег. На севере, востоке области гололед, низовая метель.

На западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем 9-14, на востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-7, на севере, востоке области 11 мороза.

В Костанае будет облачно. Ночью и утром осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза.

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