Служба 112 рассылает сообщение для жителей Костанайской области

На большей части Костанайской области осадки (снег, дождь), на севере, востоке области сильный снег. На севере, востоке области гололед, низовая метель.
- Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем 9-14, на востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-7, на севере, востоке области 11 мороза.
В Костанае будет облачно. Ночью и утром осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза.
Tags: Алау алау новости Казахстан Костанай Костанайская область новости алау новости костаная прогноз погоды РТН