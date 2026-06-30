Служба 112 разослала костанайцам сообщение с предупреждением

В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут дожди с грозами. На севере, востоке и юге области местами ожидаются сильный дождь, град и шквал.
Ночью и утром на западе и севере области возможен туман.
Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду, на севере, востоке и юге области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла, днем — 20–25 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность. Утром и днем прогнозируются дождь, гроза, временами сильный дождь и град . Ночью и утром возможен туман.
Ветер северо-восточный 7–12 метров в секунду, днем с порывами до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха в областном центре ночью составит 11–13 градусов тепла, днем — 22–24 градуса.
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