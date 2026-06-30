USD 485.82 EUR 554.03 RUB 6.24

Служба 112 разослала костанайцам сообщение с предупреждением

— Сегодня, 18:26
Изображение для новости: Служба 112 разослала костанайцам сообщение с предупреждением

Фото взято с сайта rybak-kamchatky.ru


В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут дожди с грозами. На севере, востоке и юге области местами ожидаются сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на западе и севере области возможен туман.

Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду, на севере, востоке и юге области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла, днем — 20–25 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность. Утром и днем прогнозируются дождь, гроза, временами сильный дождь и град . Ночью и утром возможен туман.

Ветер северо-восточный 7–12 метров в секунду, днем с порывами до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью составит 11–13 градусов тепла, днем — 22–24 градуса.

Цепляющий заголовок:

  • На Костанайскую область надвигаются ливни, град и шквалистый ветер
  • Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и граде
  • Гроза, град и сильный ветер: жителей Костанайской области предупредили о непогоде


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.