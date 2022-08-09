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Служба спасения распространила сообщение для жителей Костанайской области

Фото из открытых источников

Сообщение разослали жителям Костанайской области через СМС. 

10 августа на севере области, востоке области кратковременный дождь. Как сообщает служба 112, ожидается гроза.

Ветер северный, северо-восточный 9-14, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18, на востоке области 10, днем 25-30 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.

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