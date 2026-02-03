Одним из тех, кто успешно исполнил воинский долг и получил образовательный грант, стал Бекзат Култай. Уроженец Астаны в 2022 году проходил срочную военную службу в посёлке Майкудук Карагандинской области. За дисциплину, ответственность и активное участие в службе он был высоко оценён командованием.

Выбор вуза и бесплатное обучение

Во время службы Бекзату Култаю выдали сертификат с перечнем высших учебных заведений, в которые можно поступить на бесплатной основе. Молодой человек выбрал специальность «Физическая культура и спорт» и поступил в Костанайский региональный университет. Сейчас он обучается на втором курсе, обучение полностью оплачивается за счёт государственного гранта, полученного после службы в армии.

Опыт до армии и развитие навыков

До призыва Бекзат Култай окончил колледж по той же специальности. Полученные знания и навыки он решил развивать дальше, повысив профессиональный уровень через обучение в вузе.

Спортивные достижения как основа отбора

Во время службы солдат активно участвовал в занятиях по боевой подготовке — стрельбе, бегу и другим дисциплинам. Он показывал высокие результаты и представлял своё подразделение на соревнованиях и в многоборье. По его словам, именно активность и успехи в этих направлениях стали основанием для получения образовательного гранта. Всего из его роты такую возможность получили 9–10 человек.

Сколько военнослужащих учатся бесплатно

В настоящее время в Костанайской области бесплатно обучаются около 30 бывших военнослужащих срочной службы. По всей стране участие в программе принимают 82 высших учебных заведения, однако в регионе их всего два. Отбор кандидатов проводится непосредственно в период прохождения срочной службы.

Критерии отбора на образовательный грант

Как сообщили в управлении по делам обороны города Костаная, отбор военнослужащих осуществляется по четырём основным критериям. В их числе — уровень освоения программы боевой подготовки, личная дисциплинированность, добросовестное выполнение служебных обязанностей, знание устава, а также оценка психологических качеств кандидата.

Когда действует право на поступление

Образовательные льготы для солдат срочной службы в Казахстане начали действовать с 2023 года. В том же году впервые были вручены сертификаты на бесплатное обучение. Получившие такой сертификат должны поступить в выбранный вуз в течение двух лет после завершения службы.

