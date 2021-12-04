Служебная собака помогла найти потерявшегося юношу в Костанае — полиция

Около 20.00 3 декабря поступило сообщение о том, что пропал 16-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«Я приехал на место. Рекс взял след. Были проведены розыскные мероприятия в радиусе километра. Родители очень переживали за сына, потому что страдает приступом эпилепсии и мог где-то упасть», — рассказал младший инспектор кинолог ЦКС ДП Костанайской области Диас Игликов.

16-летний парень пояснил, что потерялся и точно не мог назвать место нахождение.

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