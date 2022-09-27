Смаилов поручил обеспечить безопасность в стране и оказывать содействие приезжим россиянам

Фото:primeminister.kz
В ближайшие дни в Казахстане будут открыты горячие линии по вопросам миграции граждан РФ.
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В связи с массовым приездом граждан России в Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов провёл совещание с министрами и акимами ЗКО и Алматы, сообщает сайт правительства.
На совещании обсудили вопросы размещения прибывающих по регионам, возможного трудоустройства, регистрации мигрантов и обеспечения правопорядка.
Премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряжённости в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.
«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», – сказал Алихан Смаилов.
По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.
Премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.
«Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путём открытия дополнительных окон обслуживания», – говорится в сообщении.
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