Смаилов поручил обеспечить безопасность в стране и оказывать содействие приезжим россиянам

В связи с массовым приездом граждан России в Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов провёл совещание с министрами и акимами ЗКО и Алматы, сообщает сайт правительства.

На совещании обсудили вопросы размещения прибывающих по регионам, возможного трудоустройства, регистрации мигрантов и обеспечения правопорядка.

Премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряжённости в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.

«Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.

Премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.