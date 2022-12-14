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Смаилов предупредил «неуверенных» министров: Можете уже сейчас освобождать место

Фото:t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил освободить место министрам, не уверенным в собственных силах, передает Tengrinews.kz.

В своем выступлении премьер-министр напомнил, что Глава государства ждет четкого ответа на вопрос, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства.

«Я как премьер-министр сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были исполнены и эффективно решены. От каждого члена правительства, находящегося здесь, ждут эффективной работы, чтобы результат работы почувствовал каждый казахстанец. Требования очень высокие. Те, кто не уверен в своих силах и не может принимать решения, можете уже сейчас освобождать место. Продолжим работу только с теми, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность», — заявил Смаилов во время заседания правительства.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил освободить место министрам, не уверенным в собственных силах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем выступлении премьер-министр напомнил, что Глава государства ждет четкого ответа на вопрос, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства.

«Я как премьер-министр сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были исполнены и эффективно решены. От каждого члена правительства, находящегося здесь, ждут эффективной работы, чтобы результат работы почувствовал каждый казахстанец. Требования очень высокие. Те, кто не уверен в своих силах и не может принимать решения, можете уже сейчас освобождать место. Продолжим работу только с теми, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность», — заявил Смаилов во время заседания правительства.

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