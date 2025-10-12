 Ya Metrika Fast
USD 539.06 EUR 623.75 RUB 6.63

Смартфоны без регистрации начали блокировать в Казахстане

— Сегодня, 09:40
Изображение для новости: Смартфоны без регистрации начали блокировать в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане начали отключать от сети мобильные устройства, не прошедшие официальную верификацию, передает zakon.kz

Как сообщает “Седьмой канал” со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, блокировке подлежат не сами устройства, а их IMEI-коды. При этом один смартфон может иметь до четырёх уникальных идентификаторов.

На сегодняшний день в “сером” списке числятся более 880 тысяч IMEI-кодов. Среди них — коды устройств, владельцы которых уже обязаны подать упрощённую заявку на регистрацию. После подтверждения они переводятся в “белый” список. В то же время в “чёрном” списке находятся свыше 120 тысяч IMEI — все соответствующие устройства были заблокированы.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.