В Казахстане начали отключать от сети мобильные устройства, не прошедшие официальную верификацию, передает zakon.kz

Как сообщает “Седьмой канал” со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, блокировке подлежат не сами устройства, а их IMEI-коды. При этом один смартфон может иметь до четырёх уникальных идентификаторов.

На сегодняшний день в “сером” списке числятся более 880 тысяч IMEI-кодов. Среди них — коды устройств, владельцы которых уже обязаны подать упрощённую заявку на регистрацию. После подтверждения они переводятся в “белый” список. В то же время в “чёрном” списке находятся свыше 120 тысяч IMEI — все соответствующие устройства были заблокированы.

