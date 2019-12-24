Смартфоны и новогодние кульки подарили детям на Президентской елке в Костанае

Смартфоны, новогодние кульки и книги подарили юным жителям Костанайской области на ёлке от имени Президента Казахстана. Сегодня для 200 детей из малообеспеченных , многодетных семей и детей-сирот исполнялись все их мечты. Многие из них на таком празднике оказались впервые, передает alau.kz

Канун нового года пора чудес для юных жителей области. Вот и сегодня на Новогодней елке, которая проводилась от имени Президента Казахстана, для многих сбывались мечты.

«В данной новогодней елке принимают более 200 детей с 20 регионов области. Дети из категории сирот, оставшихся без попечения, детей с особыми образовательными потребностями отличившихся в учебе или спорте», — рассказала заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области Айжан Баймаканова.

Почти все эти ребята на такой елке впервые. И к такому событию они готовились с особым трепетом, за несколько недель начали сочинять поздравления и искать костюмы. Мушкетеры, принцессы, тигры и ковбои кружились в хороводе с акимом области, подпевали новогодним песням.

«Юные друзья от всей души поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом. Благодаря своему труду, учебе, хорошему воспитанию, успехам в спорте, творчестве вы сегодня добились участия на данном мероприятии», — поздравил детей аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

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Дети действительно запомнят этот день, ведь кроме хорошего настроения они все уже получили подарки от Деда Мороза. Смартфоны, большие сладкие кульки, открытки Президента и кое-что для развития — книгу Абая Кунанбева. Владимир Алексеев воспитанник рудненского детского дома занимается греко-римской борьбой, хорошо учится, поэтому сегодня стал одним из участников новогодней елки.

«Недавно я ездил в город Пермь от Костанайской области, где стал чемпионом. Еще хочу поблагодарить акима и организаторов за хорошие подарки, а также поздравить детей и взрослых с новым годом. Пожелать крепкого здоровья и чтобы мечты все сбывались», — сказал участник елки Владимир Алексеев.

Для ребят выступали вокалисты и танцоры, им показали цирковые номера и театрализованное представление. Дети с удовольствием делились своими впечатлениями от праздника и подарков, они поздравляли всех остальных с наступающим праздником.

«Мне очень понравилось, когда я сюда пришла. Здесь были красивые декорации, я никогда не бывала на таких праздниках», — поделилась Дана Ахметова.

«Хочу пожелать всем детям удачи, чтобы они получали хорошие подарки, учились хорошо, слушались своих родителей», — добавил Санжар Керей.

Но и на этом праздничная программа для детей не закончилась. После утренника всех отвезли на торжественный обед в ресторан.