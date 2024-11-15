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Смартфоны под контроль: для всех школ Казахстана введут единые правила

— Сегодня, 10:05
Изображение для новости: Смартфоны под контроль: для всех школ Казахстана введут единые правила

Сгенерировано ИИ


В Казахстане введут единые правила использования мобильных телефонов в школах. Нововведение предусмотрено законом по вопросам образования, педагогов, здравоохранения и защиты прав детей, который подписал Президент страны, передает rus.baq.kz

Согласно документу, уполномоченный орган в сфере образования должен разработать и утвердить единые требования к использованию мобильных устройств в учебных заведениях.

После принятия соответствующих правил станет известно, в каких случаях и при каких условиях школьники смогут пользоваться смартфонами во время занятий и на территории школы.

Сейчас каждая образовательная организация самостоятельно определяет порядок использования телефонов. После вступления новых норм в силу подход станет единым для всех школ страны.

Большинство положений закона начнут действовать через 60 дней после его официального опубликования, то есть к началу нового учебного года.



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