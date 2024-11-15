Смартфоны под контроль: для всех школ Казахстана введут единые правила





В Казахстане введут единые правила использования мобильных телефонов в школах. Нововведение предусмотрено законом по вопросам образования, педагогов, здравоохранения и защиты прав детей, который подписал Президент страны, передает rus.baq.kz

Согласно документу, уполномоченный орган в сфере образования должен разработать и утвердить единые требования к использованию мобильных устройств в учебных заведениях.

После принятия соответствующих правил станет известно, в каких случаях и при каких условиях школьники смогут пользоваться смартфонами во время занятий и на территории школы.

Сейчас каждая образовательная организация самостоятельно определяет порядок использования телефонов. После вступления новых норм в силу подход станет единым для всех школ страны.

Большинство положений закона начнут действовать через 60 дней после его официального опубликования, то есть к началу нового учебного года.

Учителям ограничили ответственность за учеников, а школьников обязали уважать права педагогов С нового учебного года в Казахстане изменятся права и обязанности участников образовательного процесса. Поправки в...

Дроны поступают на службу: в МВД обучают новых операторов БПЛА В МВД Казахстана продолжают внедрять современные технологии в работу полиции. На базе оперативно-криминалистического департамента открыли...