Учителям ограничили ответственность за учеников, а школьников обязали уважать права педагогов

С нового учебного года в Казахстане изменятся права и обязанности участников образовательного процесса. Поправки в законодательство одновременно уточняют ответственность педагогов и закрепляют новые обязанности для школьников, передает rus.baq.kz
Согласно изменениям в Закон «О статусе педагога», учителя и руководители образовательных организаций будут нести ответственность за учеников только во время выполнения своих профессиональных обязанностей и в рамках образовательного процесса. Это касается уроков, школьных мероприятий, экскурсий и других организованных школой активностей.
Новые нормы призваны исключить случаи, когда на педагогов пытаются возложить ответственность за происшествия, произошедшие вне школы или учебного процесса.
Одновременно изменения внесены в Закон «Об образовании». Теперь учащиеся обязаны уважать не только учителей, но и их права и законные интересы. Ранее такая норма была сформулирована менее конкретно.
Ожидается, что нововведения помогут укрепить статус педагога, повысить дисциплину в школах и более четко определить права и обязанности всех участников образовательного процесса.
Большинство положений закона вступят в силу через 60 дней после официального опубликования документа, то есть к началу нового учебного года.
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