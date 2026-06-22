У казахстанцев остались считанные дни: старые купюры перестанут принимать





24 июня 2026 года в Казахстане завершается период обращения банкнот номиналом 2000 тенге образца 2012 года, сообщает Uchet.kz.

После этой даты такие купюры больше не будут принимать при оплате товаров и услуг в магазинах, аптеках и других организациях.

На лицевой стороне банкноты изображен монумент «Қазақ Елі», а на оборотной — контур карты Казахстана с рекой Иртыш, стилизованная юрта и элементы государственного флага.

В Национальном банке напомнили, что обменять старые купюры на новые можно будет еще в течение трех лет через банки второго уровня и отделения АО «Казпочта». Филиалы Нацбанка будут осуществлять обмен бессрочно.

«Даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО «Казпочта» продолжат обменивать банкноты старого образца на новые в течение трех лет, а филиалы Национального банка — без ограничения по срокам», — сообщили в регуляторе.

В Нацбанке отмечают, что обновление банкнот является обычной мировой практикой. Со временем наличные деньги изнашиваются, а новые серии получают дополнительные элементы защиты от подделок.

Казахстанцам рекомендуют заранее проверить наличные сбережения, содержимое кошельков и касс предприятий, чтобы убедиться в отсутствии двухтысячных купюр старого образца.

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