У казахстанцев остались считанные дни: старые купюры перестанут принимать

24 июня 2026 года в Казахстане завершается период обращения банкнот номиналом 2000 тенге образца 2012 года, сообщает Uchet.kz.
После этой даты такие купюры больше не будут принимать при оплате товаров и услуг в магазинах, аптеках и других организациях.
На лицевой стороне банкноты изображен монумент «Қазақ Елі», а на оборотной — контур карты Казахстана с рекой Иртыш, стилизованная юрта и элементы государственного флага.
В Национальном банке напомнили, что обменять старые купюры на новые можно будет еще в течение трех лет через банки второго уровня и отделения АО «Казпочта». Филиалы Нацбанка будут осуществлять обмен бессрочно.
«Даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО «Казпочта» продолжат обменивать банкноты старого образца на новые в течение трех лет, а филиалы Национального банка — без ограничения по срокам», — сообщили в регуляторе.
В Нацбанке отмечают, что обновление банкнот является обычной мировой практикой. Со временем наличные деньги изнашиваются, а новые серии получают дополнительные элементы защиты от подделок.
Казахстанцам рекомендуют заранее проверить наличные сбережения, содержимое кошельков и касс предприятий, чтобы убедиться в отсутствии двухтысячных купюр старого образца.
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