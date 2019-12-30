Smartzaim — подбор надежного онлайн кредитования — принцип работы и преимущества агрегатора

Онлайн займами сейчас никого не удивишь. Люди все больше оформляют кредиты, не выходя из дома. Это позволяет им в течение получаса, а то и меньше, получить деньги на карту, в два счета решив свои финансовые проблемы. Но в этом есть и свои неудобства. Интернет пестрит предложениями от сотен микрокредитных организаций. Из всей этой массы обычному человеку бывает очень сложно найти для себя вариант с более выгодными условиями и не нарваться на мошенников.

Для жителей Казахстана такой проблемы уже не существует. С помощью сервиса smartzaim.kz можно в считанные минуты подобрать самое подходящее предложение. Работа агрегатора продумана до мелочей и настроена с учетом региональных особенностей страны. Он находит микрофинансовые организации, которые готовы сотрудничать с гражданами Казахстана и предоставляют самые выгодные условия кредитования.

Принцип работы агрегатора Smartzaim

Сервис работает круглосуточно. Благодаря этому получить деньги при срочной необходимости возможно в любое время суток и без выходных. Но главное, из-за чего агрегатор пользуется популярностью в Казахстане, — он предлагает вниманию пользователей только надежные кредитные организации, которые обладают соответствующими лицензионными документами. Это исключает риск попасть в руки мошенников.

Оформить кредит очень просто. Чтобы подобрать предложение с более выгодной ставкой, достаточно настроить основные и дополнительные фильтры:

сумма займа;

срок кредитования;

форма погашения кредита;

без проверки кредитной истории;

с плохой КИ;

без официального трудоустройства.

Сервис моментально отсеивает ненужное и формирует список МФО, которые готовы выдать займ под указанные запросы. В перечне сразу указывается процентная ставка, возможные бонусы и другие условия. Прежде чем принимать решение, заемщику рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми условиями договора.

Из предложенных вариантов клиент выбирает для себя более подходящий и система отправляет его на сайт организации, где необходимо будет заполнить анкету и дождаться одобрения. Получить денежные средства заемщик может любым приемлемым для себя способом:

карта;

наличные в офисе организации;

электронные деньги;

перевод.

Вместе с кредитным договором, клиент получает график погашения задолженности. Организация предлагает несколько вариантов оплаты, из которых заемщик выбирает для себя наиболее подходящий. Основной момент, который нужно помнить при оформлении микрокредита, — его своевременное погашение. При отсутствии стабильного дохода необходимо хорошо подумать о целесообразности займа.

Преимущества кредитования через smartzaim.kz

Основная цель создателей агрегатора — помочь своим клиентам быстро и на выгодных условиях получить займ, обеспечив им защиту от недобросовестных кредиторов. Поэтому сотрудники компании внимательно следят за актуальностью предложений на сайте и проводят тщательную проверку организаций, которые предлагают свои услуги с помощью сервиса.

Кроме того, агрегатор содержит много полезной информации для заемщиков: рекомендации, акции, бонусы и другие выгодные предложения. Здесь также можно ознакомиться с отзывами клиентов, которые помогут принять верное решение при выборе микрокредитной организации. После выбора МФО, оформление займа с получением денег по безналичному расчету происходит в режиме онлайн всего за 10-15 минут. Поэтому клиенту не нужно терять время на походы по офисам банков и сбор необходимых документов.

В Новогодние праздники такое простое решение финансовых вопросов становится особенно актуально. Ведь так хочется порадовать близких не только своим вниманием, но и желанными подарками. Smartzaim желает всем исполнения желаний в новом 2020 году и приготовил для этого самые выгодные варианты получения онлайн кредитов в Казахстане!

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