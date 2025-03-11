На заседании Правительства внимание уделено вопросу часового пояса. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о результатах проведенного мониторинга практического влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье населения.

Он отметил, что по итогам обсуждения в Мажилисе был проведен мониторинг практического влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье населения, энергопотребление и производительность труда с привлечением экспертного сообщества, научно-исследовательских институтов в области медицины, нейронауки, биофизики, генетики, астрофизики, физиологии, депутатов маслихатов всех уровней и заинтересованных лиц.

В ходе работ применялся комплексный подход, включающий изучение данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после перехода на единый часовой пояс. Методология проведения исследований охватывает более 40 метрик и показателей по оценке воздействия введения единого часового пояса на здоровье населения, энергопотребление, трудовую эффективность, успеваемость учащихся, уровень ДТП, преступности и другие аспекты.

«По линии здравоохранения, были охвачены различные возрастные группы, а также городское и сельское населения, расчет на 100 тыс. человек. По энергопотреблению проведено сравнение статистики потребления электрической энергии, включая пиковые нагрузки и сопоставление потребления электроэнергии по стране. По трудовой деятельности охвачены объем выполненной работы, случаи опозданий и прогулов, количество травм и нарушения дисциплины. Результаты показывают отсутствие негативного воздействия перехода на единый часовой пояс на ключевые показатели жизнедеятельности населения», — пояснил Арман Шаккалиев.

«Как вы знаете, Глава государства поручил Правительству и Парламенту конструктивно рассмотреть данный вопрос и совместно принять взвешенное решение. Как отмечено в докладе министра, мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса», — отметил Олжас Бектенов и поручил организовать соответствующую работу совместно с Мажилисом Парламента.

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