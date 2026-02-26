В Костанае изменили формат помощи жертвам бытового насилия. Теперь пострадавшие будут размещаться не в кризисном центре при неправительственной организации, а в государственном центре адаптации для лиц и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В акимате объясняют решение экономией бюджетных средств. По словам руководителя отдела занятости и социальных программ Акбопе Манатова, ранее значительная часть финансирования уходила на аренду коттеджа и содержание управляющего персонала.

Если в прошлом году на услуги НПО требовалось около 80 миллионов тенге, то в 2026 году государственному центру необходимо 33 миллиона. Таким образом, экономия составит порядка 47 миллионов тенге.

Позиция НПО

Руководитель бывшего кризисного центра Нина Косюк с таким подходом не согласна. Она сообщила, что организация рассчитывала на продление договора, а о прекращении сотрудничества узнала в телефонном разговоре в декабре.

По её словам, в 2025 году НПО получила обязательную лицензию на оказание специальных социальных услуг и привела помещение в соответствие с новыми требованиями, что потребовало дополнительных затрат.

Некоторые женщины, проживавшие в кризисном центре, также выразили недовольство переездом. Среди причин — условия размещения и особенности нового помещения.

Гарантии безопасности

В акимате заверяют, что в государственном центре для жертв насилия выделен отдельный этаж, обеспечены меры безопасности, а при необходимости можно оперативно вызвать полицию.

Кроме того, в отличие от системы госзакупок, услуги в государственном центре будут оказываться непрерывно, без перерывов, связанных с окончанием контрактов.

На сегодняшний день в бывшем кризисном центре остаются три женщины с детьми, которые пока отказались от переезда.