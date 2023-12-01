Сменить часовой пояс в Казахстане. На заключительном заседании — ученые сделали заявление

В Астане состоялось заключительное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба министерство торговли и интеграции РК.

Рабочая группа была создана в феврале этого года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В течение года казахстанские ученые и эксперты из различных отраслей изучали вопрос установления единого часового пояса на территории Казахстана.

В состав рабочей группы вошли ученые «Астрофизического института им. Ф.Г.Фесенкова», «Института генетики и физиологии», «Института географии и водной безопасности», «Института молекулярной биологии и биохимии им.М.А. Айтхожина», «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии», а также эксперты, общественные деятели, депутаты Парламента РК и представители госорганов.

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Однако, по мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. В частности, экспертами предлагается вариант, при котором в областях и городах, живущих по столичному времени, часы будут переведены на час назад (UTC+5). Таким образом, по всему Казахстану будет установлено единое время.

«Этим вопросом я занимаюсь более 10 лет. Согласно научному консенсусу, для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. С позиции научно-исследовательских институтов и моих коллег ученых, переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов», – сказал специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

В Министерстве здравоохранения придерживаются аналогичной позиции и считают, что приведение часового пояса в соответствие с природным временем окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев.

«Большая часть населения Казахстана живет не по своему географическому часовому поясу. Группа экспертов, профессоров-физиологов в течение года изучала данный вопрос. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма», — отметил директор Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК Даулет Алдынгуров.

По мнению заведующего кафедрой нормальной физиологии Медицинского университета «Астана» Курейш Хамчиева, опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости и возникновению болезней.

«Десинхроноз, то, что сейчас происходит во многих регионах, то есть рассогласование биологических ритмов, является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Циркадные или биологические ритмы – это неотъемлемая часть нашей жизни и противостоять этим циркадным стрессам крайне сложно. Поэтому необходимо синхронизировать природные ритмы населения всей республики», – отметил он.

Эксперты также отмечают, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Рабочей группой также был изучен международной опыт. Так, в 175 странах мира установлен единый часовой пояс. Более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

По итогам заседания рабочей группы был подготовлен и утвержден Отчет, основанный на научных доводах и заключениях, который будет направлен в соответствующие госорганы.

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