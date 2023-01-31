Сменившие гражданство дети не получат деньги из Нацфонда

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, в каких случаях дети не смогут получить средства из Нацфонда, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что деньги, поступающие на счета детей, не планируется облагать налогом. По словам министра, получение первого дохода за 2022-й либо за 2023 год за 18 лет планируется уже в следующем году.

«Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства он не получит, они будут распределяться среди других детей. Если гражданин даже переедет на ПМЖ (постоянное место жительства), но сохранит свое гражданство до 18-летия, то он может эти средства использовать. И если по достижении 18 лет он все еще является гражданином Казахстана, эти деньги за ним остаются», — заявил Алибек Куантыров.

Министр уточнил, что средства за 2022-й либо за 2023 год планируется выплатить уже в следующем году.