Смерчи, жара и тропические ночи: какая погода ждёт Казахстан

В Казахстане за последние три года заметно выросло количество экстремальных погодных явлений. Частота сильных ветров и дождей увеличилась примерно в полтора раза, а опасных гидрологических явлений — более чем в семь раз. К таким выводам пришли эксперты Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF), изучив данные метеонаблюдений, сообщает caclimate.fund

Специалисты сравнили показатели за 2020–2022 и 2023–2025 годы. Количество случаев сильного ветра со скоростью 30 метров в секунду и более выросло с 225 до 339. При этом в 2023 году таких явлений было больше всего с 1990 года, а 2024-й стал вторым по этому показателю.

Участились и сильные дожди. За первый исследуемый трехлетний период их зафиксировали 50, за второй — уже 75. Количество случаев сильного тумана увеличилось с 15 до 18.

Еще более заметные изменения произошли с опасными гидрологическими явлениями, к которым относятся наводнения, низкие уровни воды, лавины, сели и другие природные процессы. В 2020–2022 годах зарегистрировали 24 таких случая, а в 2023–2025 годах — уже 179. Только за 2025 год их было 106 — это максимальный показатель с 1990 года.

Эксперты обращают внимание и на появление редких для отдельных регионов Казахстана погодных явлений. Так, 21 июля смерч прошел по Успенскому району Павлодарской области. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи, несколько сел остались без электричества. В течение года ураганный ветер неоднократно наносил ущерб инфраструктуре региона, пострадали шесть человек.

В «Казгидромете» пояснили, что смерчи для Павлодарской области не являются характерным климатическим явлением и наблюдаются крайне редко. При этом современные исследования пока не позволяют однозначно утверждать, что глобальное потепление непосредственно увеличивает количество смерчей. Однако рост температуры и содержания влаги в атмосфере способен создавать более благоприятные условия для сильных ливней, гроз, крупного града и в отдельных случаях смерчей.

Одновременно некоторые погодные явления стали наблюдаться реже. В 2023–2025 годах уменьшилось количество сильных метелей и снегопадов, а частота града и пыльных бурь осталась примерно на уровне предыдущих трех лет.

Меняется и температурный режим страны. По данным «Казгидромета», продолжительность теплых периодов в Казахстане увеличивается в среднем на 1,8 суток каждые десять лет. Число дней с заморозками сокращается на 2,8 суток, а дней с температурой ниже минус 20 градусов — на 2,2 суток за десятилетие.

В то же время количество дней с температурой от +30 градусов увеличивается в среднем на 2,5 суток каждые десять лет. Быстрее всего число жарких дней растет на западе и юге страны. На отдельных метеостанциях показатель достигает 6,7–7,2 дополнительных суток за десятилетие.

Увеличивается и продолжительность волн тепла — в среднем на 2,3 суток за десять лет. Наиболее заметная динамика фиксируется в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

Эксперты CACF связывают происходящие изменения с глобальным потеплением и считают, что Казахстану и другим странам Центральной Азии необходимо готовиться к новой климатической реальности, в которой волны жары и экстремальные погодные явления могут происходить чаще.

По мнению специалистов, адаптационные меры необходимо принимать уже сейчас, чтобы снизить возможные последствия изменения климата для населения, экономики и биоразнообразия.