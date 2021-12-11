Смерть на допросе жителя Костанайской области: прокуроры ведут следствие в отношении полицейских

Прокуроры ведут следствие в отношении полицейских по делу о смерти задержанного на допросе в Шымкенте, сообщил начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов, передает informburo.kz

«8 декабря в Шымкенте по подозрению в совершении краж автотранспортных средств задержаны двое жителей Костанайской области, ранее судимые за имущественные преступления и разбой. В автомашине задержанных обнаружены и изъяты технические устройства для вскрытия автомашин, радиостанции, налобные фонари и перчатки. При задержании и доставлении сотрудники полиции применили физическую силу. Одному из задержанных в здании полиции стало плохо, по приезду «скорой помощи» медики констатировали смерть», – написал начальник ДП.

Он подчеркнул, что в отношении должностных лиц полиции возбудили уголовные дела, которые в целях объективности расследует Департамент специальных прокуроров.

«После проведённого служебного расследования по данному факту сотрудники, принимавшие участие в задержании, и их руководители, не обеспечившие контроль за действиями подчиненных, уволены из органов внутренних дел. Их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка», – сообщил Ералы Жумаханбетов.

Для установления всех обстоятельств чрезвычайного происшествия в Шымкент прибыла комиссия из МВД во главе с заместителем министра.

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